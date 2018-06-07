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Экономика

Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо‍

19:5407.06.2018
(обновлено: 21:23 07.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАвтомобили на автозаправочной станцииАвтомобили на автозаправочной станции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минфин предложит наделить правительство правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СФ готов поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты

По его словам, законопроект внесут на рассмотрение кабмина уже завтра. Подобные меры необходимы для "оперативного реагирования на изменение цен", отметил Сазонов.

"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%. <…> Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки на текущем уровне цены в рознице, мы сможем применить этот механизм", — сказал он.

Реакция президента

В четверг в ходе "прямой линии" президент ответил на вопрос о резком росте цен на бензин. По его словам, в этой ситуации виновато правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.

Автозаправочная станция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Россияне назвали виновных в росте цен на бензин‍

"Все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — отметил он.

В то же время министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак сообщили президенту, что для стабилизации внутренних цен правительство предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий документ вскоре внесут в Госдуму.

Путин, в свою очередь, заявил, что поддержит законопроект, но надеется, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно и такая мера не понадобится.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Козак объяснил рост цен на бензин в России

Как менялись цены на бензин

Бензин на российском рынке дорожает уже несколько месяцев. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена преодолела в середине апреля, а уже в мае она превысила уровни в 41 и 42 рубля.

По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9% до 1,4%, но все же перешагнула отметку в 43 рубля и 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
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