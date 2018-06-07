ЦБ считает целесообразным обсудить ввод минимальной ставки по вкладам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россияне должны получать от банков справедливые проценты по вкладам, целесообразно обсудить введение ограничения по их минимальному уровню, полагает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"По ставкам у нас есть мера, которую мы с ФАС поставили к обсуждению, создание такого же механизма, как по POS-кредитам, потребительским кредитам, что ставки не должны от средней отклоняться вниз более чем на 30%. Доминирующие банки не должны демпинговать на рынке вкладов… Если на кредитах мы ограничиваем высокие ставки, то на вкладах — низкие ставки", — сказал Швецов журналистам в кулуарах Международного финансового форума.

"Потребитель должен получать справедливую цену денег", — добавил он.

По данным АСВ, по итогам 2017 года большинство (72 из 100 банков) снизило ставки по вкладам, в 13 банках ставки повысились, в 15-ти остались без изменений. При этом основное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 года. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2018 года по рублевым годовым вкладам на сумму 1 миллион рублей снизился на 1 процентный пункт — с 7,4% до 6,4% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 1,2 процентного пункта – с 8,5% до 7,3% годовых.