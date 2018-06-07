ЦБ подумает о преодолении "рабства" в сфере банковских переводов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. ЦБ РФ подумает о преодолении "рабства ликвидности" в сфере банковских переводов, чтобы тарифная политика в отношении переводов внутри банка и за его пределы была одинаковой, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.

По его словам, в настоящее время крупные игроки стимулируют контрагентов открывать счета в одном банке, потому что переводы между такими счетами делаются быстро и бесплатно, в то время как переводы на счета в другие банки делаются с лагом во времени и за достаточно серьезные деньги.

"Мне кажется, настало время подумать относительно того, что не должно быть на рынке дискриминации и различия в отношении внутренних переводов и внешних, что тарифная политика должна быть единая, что "рабство ликвидности" должно быть преодолено", — сказал Швецов.

"Это позволит снизить издержки переключения потребителей в сфере переводов между банковскими счетами, приобретать услуги не только у этого банка, но и приобретать альтернативные услуги, не тратя большие денежные средства на осуществление самого перевода как базовой услуги", — добавил первый зампред ЦБ.