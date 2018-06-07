"Газпром" не понимает, с кем в Киеве вести переговоры по тарифам на транзит

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" не понимает, с какой организацией на Украине нужно вести переговоры по гарантиям на тарифы на транзит газа в ЕС, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Украина громогласно заявила о том, что она является частью европейского энергетического сообщества, переходит на европейское законодательство, и тогда, вы понимаете, что тариф будет устанавливать государственный регулятор. Тогда с кем вести переговоры — с регулятором, с кем?" — спросил он.
"Даже вот эти простые вопросы, еще на них нет ответа. Потому что если это так, то "Нафтогаз" уже не может отвечать за тарифы "Укртрансгаза", — пояснил он.
В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.