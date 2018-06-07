Средняя розничная цена бензина перешла рубеж в 43 рубля

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9% до 1,4%, но все же перешагнула отметку в 43 рубля и по данным на 4 июня достигла 43,43 рубля за литр, следует из данных Росстата.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена на бензин преодолела в середине апреля, а уже в мае были превышены уровни в 41 и 42 рубля. В конце мая на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака крупнейшие нефтекомпании пообещали сдержать рост розничных цен на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Как сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак, с 30 мая цены на АЗС не растут. При этом Росстат последние данные предоставлял 28 мая и динамика цен в вышедшей статистике считается от этой даты.

По данным Росстата на 4 июня, средняя розничная цена бензина по сравнению с 28 мая выросла на 60 копеек, до 43,43 рубля за литр. Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 59 копеек и составила 41,68 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 58 копеек — до 44,64 рубля за литр, марки Аи-98 — на 65 копеек, до 49,71 рубля за литр. Цена дизтоплива увеличилась на 51 копейку и составила 44,42 рубля за литр.

За неделю с 28 мая по 3 июня в 80 центрах регионов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Кызыле – на 6,2%, Назрани – на 4%, Астрахани, Горно-Алтайске, Орле и Владикавказе – на 3-3,8%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 1,1%, в Санкт-Петербурге – на 1,3%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,8 до 45,5 рубля за литр, марки Аи-95 – от 44,8 до 47,65 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,2 до 42,99 рубля, марки Аи-95 – от 43 до 45,84 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ за неделю с 28 мая по 3 июня замедлил рост с 8,7% до 7,6% и составил 769,4 тысячи тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 1,1% — до 1,452 миллиона тонн.