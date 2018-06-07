В Архангельской области на ремонт дорог выделят еще 100 млн рублей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На 200 миллионов рублей увеличен объём доходов собственного бюджета Архангельской области; из этих денег 100 миллионов дополнительно выделят на ремонт дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предложение властей уже поддержали областные депутаты. Дополнительные доходы связаны с поступлениями по транспортному налогу и плате за пользование лесами. Кроме того, определена экономия по расходам на сумму в размере 10,7 миллиона рублей. Дополнительные средства предложено направить на ремонт муниципальных дорог общего пользования: 50 миллионов — Архангельску и еще 50 — муниципалитетам, отбор которых пройдет на конкурсной основе", — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Свыше 91 миллиона рублей направят на разработку проектной документации по реконструкции аэропорта на Соловках. Оставшаяся часть средств пойдет на обеспечение сетями водоснабжения земельных участков для многодетных семей, нужды подведомственных учреждений министерства труда и социального развития, в частности, на противопожарные мероприятия и проведение неотложных ремонтных работ, а также на разработку проекта системы вызова экстренных служб по единому номеру "112".

Помимо прочего, законопроект предполагает ряд корректировок в части инвестиций. Так, за счёт экономии по расходам на строительство отдельных объектов инвестиционной программы предлагается выделить 5,6 миллиона рублей на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском округе Архангельска и 4,5 миллиона рублей — на строительство Обозерского филиала Плесецкой больницы.

"Внося изменения в бюджет текущего года, мы реагируем на важные аспекты жизнедеятельности региона. Идёт нормальный рабочий процесс. И то, что область вновь направляет очень серьёзные средства на развитие дорожной сети, весьма показательно", — приводит слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова его пресс-служба.

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