Путин заявил о планах властей удвоить затраты на дорожное строительство

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Расходы на автодорожное строительство в России в ближайшие шесть лет будут почти удвоены и составят 9,5-9,7 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что необходимо добиться того, чтобы не только федеральные, но и региональные трассы были в очень приличном состоянии.

"С 2012 до 2017 года мы истратили в целом на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить в ближайшую шестилетку эти средства. Это примерно 9,6-9,7-9,5 триллиона рублей будут направлены на цели дорожного строительства", — сообщил президент в четверг.

Путин в послании Федеральному собранию в марте текущего года затрагивал тему дорожного строительства. Расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России в предстоящие шесть лет, говорил он тогда, надо удвоить и повысить до более 11 триллионов рублей из всех источников.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>