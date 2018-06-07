Центробанк представил прототип платформы финансового маркетплейса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России в рамках Международного финансового конгресса провел презентацию прототипа и пилота проекта "Маркетплейс".

Как отметил в ходе презентации первый зампред Банка России Сергей Швецов, данный финтех-проект улучшит условия пользования финансовыми продуктами.

"Финтех имеет три очень важных влияния на изменение бизнес-среды. Это дезинтермедиация, то есть изменение классических схем посредничества на финансовом рынке. Это способность обрабатывать лучше, чем человек, большие массивы информации. Третье — это цифровые каналы продаж финансовых продуктов. Опираясь на те изменения, которые несет финтех, регулятор должен как раз видеть, что нужно поменять, чтобы не мешать финтеху проникать в финансовый сектор и помогать финансовым компаниям создавать добавленную стоимость для потребителя, продавая, создавая те или иные финансовые продукты", — сказал он.

При этом Швецов подчеркнул, что Банк России не потратил ни копейки на создание платформы, и не ставит перед собой цель извлечения прибыли.

Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме "одного окна" получать необходимые финансовые услуги, должна появиться до конца 2018 года. Полный вариант маркетплейса будет включать в себя четыре продукта: вклады, корпоративные и государственные облигации и полисы ОСАГО.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, через маркетплейс участники рынка смогут предлагать свои продукты и услуги, а клиенты достаточно легко и быстро сравнивать предложения, которые существуют на рынке, и приобретать действительно нужные продукты и услуги.