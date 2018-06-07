Набиуллина рассказала о политике Центробанка в банковском секторе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России не проводит целенаправленную политику огосударствления в банковском и других секторах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас нет никакой целенаправленной политики по увеличению государственного сектора в банковском или других секторах. Действительно, есть обстоятельства, которые не позволяют нам уменьшать долю государства, которая исторически сложилась в банковской системе", — сказала она в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

"Но понимая, что есть озабоченность общества, и абсолютно обоснованная, долей государства, мы внимательно следим за двумя вещами. Почему обычно боятся такой большой доли государственного сектора? Первое опасение — что будет неравная конкуренция, второе опасение — что государство через собственность будет навязывать своим банкам финансирование неэффективных, но политически значимых проектов, и таким образом ухудшать ситуацию в государственных банках", — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что регулятор видит, что в некоторых странах это стало одной из проблем и причин полноценных банковских кризисов. "Но этот риск в банковской системе (РФ — ред.) отсутствует", — указала она.

В конце февраля глава регулятора сообщала, что с начала 2017 года из-за санаций трех крупных банков ("Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка) доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% (было 59,2%). В понедельник Набиуллина заявила, что увеличение доли государства в банковском секторе РФ временное.