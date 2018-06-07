Минвостокразвития ждет, что НДС на авиаперевозки по ДФО отменят к сентябрю

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Минвостокразвития РФ рассчитывает, что законопроект об отмене НДС на авиаперевозки по ДФО примут к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет в сентябре, сообщил РИА Новости представитель министерства.

Вопрос о доступности авиабилетов с Дальнего Востока в Москву прозвучал на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос задал Алексей Григорьев из Уссурийска, который отметил, что в летний период 2018 года стоимость авиабилетов из Москвы во Владивосток повысилась. Так, по словам звонившего, стоимость билетов туда и обратно на июнь выросла с 13,2 тысячи рублей до 55 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие города России и предложил расширить применение субсидий.

"Буквально вчера, 6 июня, правительство России одобрило законопроект, инициированный Минвостокразвития, об отмене НДС на внутренние воздушные перевозки в регионы Дальнего Востока. Таких решений уже давно ждут дальневосточники. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%. Обнуление ставки позволит снизить стоимость авиабилетов и увеличить пассажиропоток в регион. Законопроект в самое ближайшее время будет внесен в Госдуму России. Мы рассчитываем, что к Восточному экономическому форуму закон об отмене НДС на авиаперевозки по Дальнему Востоку будет принят", — сказал собеседник агентства.