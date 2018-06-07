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Экономика

Поправки в бюджет на 2018 год поддержала только фракция "Единая Россия"

14:4507.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 7 июня 2018Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 7 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2018 год в первом чтении поддержала в Госдуме только фракция "Единая Россия". За принятие документа проголосовали 308 депутатов, против – 62, воздержался – 1.

Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год
Председатель комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров заявил журналистам, что предлагаемые документом изменения необходимы для того, чтобы правительство решило очень важные вопросы.

"Основной целью данного закона являются точечные изменения по настройке бюджета 2018 года", — подчеркнул он.

Депутат обратил внимание, что, может быть, впервые очень много внимания в законопроекте уделено выполнению того постановления, которое принимала Госдума при рассмотрении бюджета на 2018-2020 годы в прошлом году.

"Тогда где-то не хватило средств, где-то не хватило времени для того, чтобы решить эти вопросы, где-то не были подготовлены нормативные акты, проектно-сметная документация. И Госдума рекомендовала правительству в ходе исполнения бюджета решить ряд очень важных вопросов. Многие из них нашли отражение в этом законе", — резюмировал Макаров.

"Хорошо, что у нашей страны есть дополнительные доходы, хорошо, что поручение Госдумы выполняется, и тоже хорошо, что осенью мы еще раз вернемся к данному вопросу, уже более внимательно и конкретно рассмотрим как вопросы повышения доходной части федерального бюджета, так и расходной части", — заявил первый зампред бюджетного комитета Василий Шурчанов, озвучивая на пленарном заседании позицию фракции КПРФ.

Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Однако, по его словам, доходная часть федерального бюджета могла бы быть значительно выше, потому что в проектных материалах показан сильный рубль.

"Какой он будет, пока еще представления наши не совсем понятны. Ну и цена на нефть тоже. Сейчас она занижена. А, наоборот, все эксперты, по сути, подтверждают, что цена на нефть где-то около 70 долларов будет держаться", — подчеркнул коммунист, отметив наличие и других замечаний. "Мы голосовать за этот бюджет не будем", — резюмировал он

Позиция "Справедливой России"

Фракция "Справедливая России" также не поддержала принятие законопроекта.

"Несмотря на майские указы 2018 года президента России, … предлагается снизить индексацию специальных пособий и пенсий. Мы не понимаем, почему президент говорит одно, а правительство говорит совершенно другое", — заявил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов.

Он также напомнил, что в соответствии с так называемым бюджетным правилом правительство направляет средства в Фонд национального благосостояния, причем "в основном деньги этого фонда почему-то направляются" на покупку американских облигаций. "Тем самым, мы финансируем экономику Америки", — заметил парламентарий.

В здании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В законопроекте "отсутствуют даже попытки перенастроить федеральный бюджет и госпрограммы под стратегические цели, которые определены указом президента 204-м", — заявил на заседании Госдумы первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков, озвучивая отрицательную позицию фракции.

Позиция ЛДПР

"Рассматривая весь этот бюджет и то, что там только 60 миллиардов (рублей) ненефтегазовых доходов, конечно, мы направляем на расходы, на наш взгляд, это вектор неправильный. Если мы слышим президента, который сказал, (что) нам нет времени на раскачивание, вперед, мы бы хотели в этом документе увидеть хотя бы направления. Пока мы этого не видим, поэтому поддерживать не будем, но надеемся, что ситуация изменится", — заявил на заседании первый зампред бюджетного комитета от ЛДПР Сергей Катасонов.

При этом он обратил внимание, что "львиная доля" бюджета идет на финансирование его дефицита.

О законопроекте

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей, до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходов — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП). Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита бюджета будут средства Фонда национального благосостояния в сумме 1,1 триллиона рублей.

Помимо увеличения расходов бюджета на текущий год на 61,9 миллиарда рублей законопроектом предусматривается перераспределение его расходов в объеме 89,7 миллиарда рублей и увеличение по отдельным направлениям расходов за счет экономии в объеме 162,8 миллиарда рублей.

В законопроекте соответствии с ранее заявленными Госдумой приоритетами предусмотрены средства на реализацию социально значимых вопросов в регионах. Так, по 2,5 миллиарда рублей выделяется на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, 2,87 миллиарда рублей — на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок в связи с ростом цен на вакцины.

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Еще 854,5 миллиона рублей предоставляется на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, 740,9 миллиона рублей — на устранение задолженности по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, 700 миллионов рублей — на создание и показ новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр-детям", 230 миллионов рублей — на субсидии на приобретение духовых музыкальных инструментов учреждениями дополнительного образования.

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