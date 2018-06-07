МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Повышение экспортных пошлин на нефтепродукты может стать эффективной мерой для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в России, сказала РИА Новости профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова.

Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили, что правительство предлагает предусмотреть возможность повышения экспортных пошлин на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму. Путин в свою очередь заявил, что поддержит законопроект, но надеется, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно, и такая мера не понадобится.

"На мой взгляд, из арсенала имеющихся мер влияния на цены на нефтепродукты повышение экспортных пошлин в сегодняшних условиях, когда цены на мировом рынке на нефть держатся на достаточно высоком уровне, — это наиболее эффективная мера для сдерживания цен на внутреннем рынке. Снижение акцизов тоже может способствовать стабилизации цен на бензин, но, возможно, только его может быть недостаточно", — считает Маликова.

По ее оценке, одной из причин сложившейся ситуации является налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий снижение экспортных пошлин на нефть и одновременный рост НДПИ. "Пока цены на нефть в мире были низкие, последствия налогового маневра для внутреннего рынка были не очень ощутимы. А в условиях роста цен на мировом рынке и формирования ситуации, когда складывается равная доходность операций на внешнем и на внутреннем рынке, повышение цен на бензин и дизельное топливо представляется довольно закономерным", — отметила эксперт.

Налоговый маневр был начат в 2015 году. С тех пор его изначальные положения не раз менялись. В среду, по словам участника совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с нефтяными компаниями, была достигнута договоренность о том, что экспортные пошлины на нефть будут снижаться на 5% в год в течение шести лет до полной отмены в 2024 году, а в качестве поддержки нефтепереработки будет введен отрицательный акциз на нефть для НПЗ.