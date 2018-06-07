МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Повышение экспортных пошлин на нефтепродукты может стать эффективной мерой для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в России, сказала РИА Новости профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова.
"На мой взгляд, из арсенала имеющихся мер влияния на цены на нефтепродукты повышение экспортных пошлин в сегодняшних условиях, когда цены на мировом рынке на нефть держатся на достаточно высоком уровне, — это наиболее эффективная мера для сдерживания цен на внутреннем рынке. Снижение акцизов тоже может способствовать стабилизации цен на бензин, но, возможно, только его может быть недостаточно", — считает Маликова.
По ее оценке, одной из причин сложившейся ситуации является налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий снижение экспортных пошлин на нефть и одновременный рост НДПИ. "Пока цены на нефть в мире были низкие, последствия налогового маневра для внутреннего рынка были не очень ощутимы. А в условиях роста цен на мировом рынке и формирования ситуации, когда складывается равная доходность операций на внешнем и на внутреннем рынке, повышение цен на бензин и дизельное топливо представляется довольно закономерным", — отметила эксперт.