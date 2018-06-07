ЦБ пока может обойтись без повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России пока может обойтись без повышения ключевой ставки, возможно ее более медленное снижение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас политика, несмотря на снижения ставок, которые происходили, еще остается умеренно жесткой, поэтому у нас вот этот люфт — мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем чуть медленнее снижать ставку, если понадобится. Но такого риска повышения ставок мы пока не видим", — сказала она в ходе дискуссии на на Международном финансовом конгрессе.

Ближайшее заседание ЦБ по вопросам процентной политики состоится 15 июня. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых, на последнем заседании в конце апреля совет директоров принял решение не менять ее.