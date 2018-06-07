Власти Швеции до конца дня объявят решение по "Северному потоку-2"

СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции в четверг, 7 июня, объявит свое решение по заявке компании Nord Stream 2 AG в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении для прессы правительства Швеции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря и среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо (об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) в международных консультациях по проекту приняли также Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".