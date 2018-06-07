МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сенаторы готовы поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, как только документ поступит в верхнюю палату из Госдумы, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин.

"Совфед готов незамедлительно поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, как только он поступит из Госдумы", — сказал Бушмин.

"Когда мы еще вводили налоговый маневр с понижением экспортных пошлин и повышением налогов внутренних на добычу полезных ископаемых, мы тогда говорили, что это абсурд. Ругались-ругались, но нас убедили — давайте попробуем, там посмотрим. Вот, посмотрели, цена взлетела (на бензин)", — отметил сенатор.

Законодатель пояснил, что при высоких экспортных пошлинах цена внутри страны отличается от мировой, а при низких — равна ей. "Нам зачем, чтобы наша внутренняя цена была равна мировой? Надо повышать экспортные пошлины, это очевидно", — сказал парламентарий.

Зампред комитета ГД по транспорту Виталий Ефимов ранее заявил РИА Новости, что в Государственной думе готовы немедленно поддержать законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты после его внесения в нижнюю палату парламента.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту, что правительство РФ предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что поддержит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщал в среду журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.