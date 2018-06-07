Комитет Госдумы поддержал снятие запрета на рекламу в СМИ вин из стран ЕАЭС

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу в СМИ вина, произведенного в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Сейчас в периодических печатных изданиях, теле- и радиопрограммах допускается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда.

Законопроект, внесенный правительством РФ, в целях приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС разрешает рекламу вина и шампанского, произведенного в государствах ЕАЭС из выращенного на территории России и стран ЕАЭС винограда.

В Евразийский экономический союз помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

Ранее, во вторник этот законопроект поддержал и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.