Путин рассказал, что предупреждал бизнес о возможных проблемах с Западом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что "грубовато" предупреждал российский бизнес о возможных проблемах с Западом и призывал держать деньги на Родине.

"По поводу представителей крупного российского бизнеса: я уже говорил, причем несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса — правда, прозвучало это достаточно грубо, грубовато, так скажем — я не буду воспроизводить дословно, что было сказано, но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно", — сказал Путин.

Президент, по его словам, рекомендовал бизнесу держать свои капиталы в России. "Держать свои капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики, и чтобы обеспечить безопасность их применения", — отметил Путин.

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