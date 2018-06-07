Путин объяснил решение Вашингтона по пошлинам на алюминий

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Решение Вашингтона по пошлинам на алюминий и сталь для Европы, Канады и Мексики продиктовано прагматическими интересами, как их понимают США, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Введение запретительных пошлин на сталь, алюминий не только для Европы, но и для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции… А за что? Они разве "аннексировали Крым", как говорят многие наши партнеры? Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов, так, как понимает эти интересы сегодняшнее руководство", — сказал Путин в четверг.

Он отметил, что это возвращает к тому, что нужно выработать "единые, единообразно понимаемые и твердые правила" поведения, как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия.

"Понимание этого процесса, конечно, есть", — добавил президент РФ.

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