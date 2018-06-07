Путин объяснил решение Вашингтона по пошлинам на алюминий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Решение Вашингтона по пошлинам на алюминий и сталь для Европы, Канады и Мексики продиктовано прагматическими интересами, как их понимают США, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он отметил, что это возвращает к тому, что нужно выработать "единые, единообразно понимаемые и твердые правила" поведения, как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия.
"Понимание этого процесса, конечно, есть", — добавил президент РФ.
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