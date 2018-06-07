Правительство поддержало отмену НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера было принято правительством, а именно — решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это существенный шаг к снижению стоимости билетов, и посмотрим, как будет работать эта практика", — сказал Путин в ответ на обращение одного из россиянина, сообщившего о значительном подорожании авиабилетов по направлениям "Москва — Владивосток".

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