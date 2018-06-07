Козак назвал условие для повышения экспортных цен на нефтепродукты

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Все российские нефтекомпании сейчас выполняют свои обязательства по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, экспортные пошлины на нефтепродукты могут быть повышены, если они не выполнят эти договоренности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина в четверг.

Как отметил глава государства, Козак уже докладывал ему о том, что в среду встречался с руководителями ведущих нефтяных компаний. Вице-премьер в ответ напомнил, что в конце мая они договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен, правительством были приняты необходимые решения о снижении акцизов, компании должны были стабилизировать цены на нефтепродукты на АЗС.

"Мы договорились о том, что мы будем ежедневно контролировать, мониторить ситуацию на автозаправочных станциях, и в течение недели в ежедневном режиме Федеральная антимонопольная служба докладывала правительству о том, какая ситуация. По состоянию на вчерашний день в целом все компании выполняют свои обязательства", — заявил Козак.

Он отметил, что вчера были достигнуты дополнительные договоренности об увеличении поставок бензина, дизельного топлива на внутренний рынок.

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"В целом, как сказал министр энергетики, за исключением отдельных компаний, у которых объем незначительный, обязательства выполняются… Если договоренности не будут выполняться, правительство буквально завтра внесет в Государственную думу законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания,… для того, чтобы обеспечить равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо, внесем возможность для правительства повышать экспортные пошлины на моторное топливо, фактически, уравнять с экспортной пошлиной на нефть", — сообщил Козак.

По его словам, "к этому и нефтяные компании тоже отнеслись с пониманием".

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