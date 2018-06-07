Срочные фискальные меры остановили рост цен на бензин, заявил Новак

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Рост цен на бензин в России, остановлен, этому помогли срочные фискальные меры, принятые правительством, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе прямой линии президента Владимира Путина.

Президент в ходе прямой линии позвонил Новаку для разъяснения ситуации с ценами на бензин.

"(Правительством. — Прим. ред.) Было принято решение с 1 июня снизить акцизы на дизельное топливо и на автобензины, а также о неповышении акцизов на нефтепродукты с 1 июля. Конечно, эти срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние: мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая на автозаправочных станциях не растут", — сообщил Новак.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

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