Путин объяснил, как будет остановлен рост цен на бензин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дополнительные меры по стабилизации цен на бензин будут приняты к осени этого года, за ситуацией с ценами будут следить правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сказал Владимир Путин в ходе прямой линии.

"К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке", — сказал Путин, комментируя вопрос по ситуации с ростом цен на бензин.

Российский лидер отметил, что рост цен связан с неудачными действиями правительства. "Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — пояснил он.

Президент также дал слово министру энергетики Александру Новаку, который заявил, что негативную тенденцию уже удалось переломить, этому помогли срочные фискальные меры, принятые правительством.

"Было принято решение с 1 июня снизить акцизы на дизельное топливо и на автобензины, а также о неповышении акцизов на нефтепродукты с 1 июля. Конечно, эти срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние: мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая на автозаправочных станциях не растут", — сказал министр.

Ранее правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

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