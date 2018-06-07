Путин пообещал, что правительство и ФАС будут следить за ценами на бензин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дополнительные меры по стабилизации цен на бензин будут приняты к осени этого года, за ситуацией с ценами будут следить правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения и не смотреть на происходящие события сквозь пальцы", — добавил президент.

Он напомнил, что для стабилизации ситуации правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июня, а также не повышать с 1 июля.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>