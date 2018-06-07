Путин рассказал о причинах роста цен на бензин

"Прямая линия" с Путиным - 2018 (42)

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: НЫНЕШНИЙ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН В РОССИИ — РЕЗУЛЬТАТ НЕТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>