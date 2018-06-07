Дифференцированная ставка НДФЛ приводит к сокрытию доходов, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выглядит социально справедливой, но приводит к сокрытию доходов, а потому признана нецелесообразной, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в четверг.
Он пояснил, что практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет показала, что "как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы".
"Там начинаются сразу дополнительные зарплаты в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным", — сказал Путин.
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