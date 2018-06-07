Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выглядит социально справедливой, но приводит к сокрытию доходов, а потому признана нецелесообразной, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

"Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет, и на первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц, кажется, выглядит более социально справедливой, то есть кто больше получает — тот и должен больше платить. Практика сложнее, чем эти теоретические формулы", — сказал он.

Президент пояснил, что практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет показала, что "как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы".

"Там начинаются сразу дополнительные зарплаты в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным", — сказал Путин.

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