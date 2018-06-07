Путин: налоговая политика должна быть стабильной на ближайшие шесть лет

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство России должно в ближайшее время определиться с налоговой политикой, она должна быть стабильной на ближайшие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"В ближайшее время правительство должно с этим (с налоговой политикой) определиться — стабильность налоговой политики должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет. Вот это для участников экономической деятельности является самым важным и самым главным", — сказал Путин, перечисляя основные задачи правительства, которое за шесть лет должно добиться прорыва в развитии страны.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>