Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, хотя и небольшого.

Прямая линия с президентом РФ проходит в четверг.

"Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил. Но это не падение, а рост. Полтора процента за прошлый год. Растет промышленность, растет сельское хозяйство. Стабильно. И все это приобрело устойчивую тенденцию. У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста инвестиция. За прошлый год 4,4%. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован", — заявил он.

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