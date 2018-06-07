Аналитики "ВТБ Капитал" стали лучшими в России по опросу Extel Survey

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аналитическая команда инвестбанка "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ) заняла первое место среди российских финаносвых аналитиков в ежегодном опросе среди инвесторов Extel Survey 2018, сообщает пресс-служба ВТБ.

Эксперты "ВТБ Капитал" также признаны лучшими российскими аналитиками в категориях "Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью" и "Нефть и газ" в России. Кроме того, они получили вторые места по России в категориях "Банки и другие финансовые компании", "Стратегия на рынке акций", "Металлургический и горнодобывающий сектор", "Аналитика компаний с малой и средней капитализацией", "Телекоммуникации и медиа" и третьи места — в категориях "Химическая промышленность/машиностроение" и "Металлургический и горнодобывающий сектор" в регионе EMEA.

Помимо этого, "ВТБ Капитал" занял второе место в категориях "Продажи на рынке акций" и "Трейдинг на рынке акций" в России.

Также Extel Survey 2018 признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" первым в номинации "Пан-европейская брокерская конференция в России".

"В этом году команда "ВТБ Капитал" завоевала ведущие позиции по целому ряду номинаций опроса Extel Survey, и мы, безусловно, гордимся столь впечатляющими результатами. Высокое качество аналитики и экспертизы по рынку является неотъемлемой частью нашего бизнеса, и мы верим, что эти продукты позволяют клиентам принимать квалифицированные решения по инвестициям", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

Международный рэнкинг Extel Survey считается наиболее масштабным исследованием в области достижений участников инвестсообщества в инвестиционно-банковской сфере и управлении активами.