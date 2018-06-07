Большинство российских банков работают честно, заявила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Большинство действующих на сегодняшний день в России банков работают честно и соблюдают правила, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Конкуренция в банковском секторе будет в фокусе внимания Банка России. Мы убеждены, что качество конкуренции не зависит напрямую от количества банков. Да, большое количество банков было лишено лицензии, но все они значительно искажали конкурентное поле, занимаясь незаконными операциями, кредитуя в основном своих же собственников, привлекая средства вкладчиков и кредиторов по завышенным ставкам", — сообщила она.

Глава ЦБ отметила, что эта работа еще не до конца завершена, но уже можно сказать, что большинство действующих сегодня банков работают честно и соблюдают установленные правила. "Игра по правилам – для нас это основа справедливой конкуренции", — добавила она.