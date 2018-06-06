МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов".

Эксперты регулятора считают, что представители "поколения Y" (родившиеся в 1980–2000 годах. — Прим. ред.) активно копят деньги, однако используют аккумулированные средства для получения "качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу".

Подобная "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений. Это, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в ЦБ.

В Центробанке также отмечают, что в эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики.

В то же время эксперты регулятора указывают, что "модель потребления, основанная на совместном доступе к сервису, в России находится на ранней стадии формирования".

Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов, говорится в докладе.