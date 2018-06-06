Помощник Трампа опроверг информацию о заключении соглашения с китайской ZTE

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу опроверг информацию о том, что китайская компания-производитель телекоммуникационного оборудования ZTE подписала принципиальное соглашение с США, которое позволит снять введенные ранее ограничения американского министерства торговли и возобновить деловые связи.

"Никакого решения не было достигнуто сторонами на данный момент. Эти сообщения — ложные", — сказал Кудлоу на брифинге в Белом доме.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ZTE подписала принципиальное соглашение с США, которое позволит снять ограничения.

Власти США запретили американским компаниям продавать ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Спецслужбы также высказывали озабоченность тем, что ZTE с помощью оборудования, установленного в американских сетях, сможет следить за американцами. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE. Впоследствии он заявил, что США могут наложить на компанию большой штраф — до 1,3 миллиарда долларов.