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Экономика

Источник: Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра

21:1406.06.2018
(обновлено: 22:10 06.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДмитрий Козак. Архивное фотоДмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и нефтяники согласовали ключевые параметры налогового манёвра, который предполагает отмену вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил РИА Новости участник совещания в правительстве.

Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новак прокомментировал идею ввести плавающие акцизы на нефтепродукты

Во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в среду члены правительства обсудят вопрос налогового маневра в нефтяной отрасли.

"(На встрече) были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра в отрасли – отмена вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ", — сказал участник встречи.

В копии протокола совещания 30 мая представителей нефтекомпаний с Козаком, с которой ознакомились РИА Новости, отмечалось, что Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго уже согласовали равномерное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019–2024 годах. Оно предусматривает обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ с использованием механизма сглаживания колебаний цен на нефтепродукты с помощью "возвратного" (отрицательного) акциза на нефть. Источником "возвратного" акциза на нефть станут нефтегазовые доходы бюджета РФ. Окончательные предложения власти и нефтекомпании обсудили на прошедшем совещании у Козака 6 июня.

Также в протоколе говорилось, что принятое правительством РФ на фоне роста цен на бензин и дизтопливо решение о снижении акцизов на них принимается "по декабрь 2018 года с учетом введения с января 2019 года компенсаторных мер в виде возвратного акциза на нефть".

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Влад Лллллллллллл
Снова обман. Причем тут уменьшение пошлин на экспорт нефти? Каким образом, отмена этих пошлин относится к гражданам РФ? Это уменьшит стоимость топлива для иностранцев (или увеличит карман нефтяных олигархов). В итоге бюджет (и как итог мы с вами) не досчитается денег от пошлин в другие страны, и закроет больницы и школы. Зачем такой сложный маневр, нельзя просто для объема на внутренний рынок (а он почти одинаковый каждый год), сделать фиксированную цену, как гражданам РФ. Зачем городить такую бредятину, в результате которой спустя 6 лет, правительство скажет что закрыло все школы, больницы, потому что старалось для тех кто использует бензин. Это тоже самое как веслом ловить комаров, влиять пошлинами на экспорт на цены внутри страны. Этож просто бред.
22:50
06.06.2018
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solary
Так, если экспортные пошлины вообще снизят - цены будут только повышаться.
22:45
06.06.2018
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kuznetcovlord
Имитация кипучей деятельности !!!
22:33
06.06.2018
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ya.vladimirrr
Молодец Козак без сверхприбылей не оставил наших набобов нефтяных похоже и себя любимого не забыл цены только заморозили .Главное все забыли что цена топлива выходит из себестоимости.Наши барыги не знают что это такое. А себестоимость от 7 до 10 долларов за баррель а топливо продают как будто гонят бензин из 80 долларовой нефти.Круто-жидовский бизнес.
22:13
06.06.2018
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Владимир Семёныч
"...отмену вывозных экспортных пошлин на нефть..."
21:42
06.06.2018
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tolik.tsypuschckin
правильно.нужно этим мегаворам ещё и налоги отменить
21:41
06.06.2018
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Galyaev-mgg
И что это даст нам потребителям? Цены снизят? Болтовни много, а толку нет. Все типа, что-то делают.
21:36
06.06.2018
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