МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и нефтяники согласовали ключевые параметры налогового манёвра, который предполагает отмену вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил РИА Новости участник совещания в правительстве.

Во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в среду члены правительства обсудят вопрос налогового маневра в нефтяной отрасли.

"(На встрече) были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра в отрасли – отмена вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ", — сказал участник встречи.

В копии протокола совещания 30 мая представителей нефтекомпаний с Козаком, с которой ознакомились РИА Новости, отмечалось, что Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго уже согласовали равномерное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019–2024 годах. Оно предусматривает обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ с использованием механизма сглаживания колебаний цен на нефтепродукты с помощью "возвратного" (отрицательного) акциза на нефть. Источником "возвратного" акциза на нефть станут нефтегазовые доходы бюджета РФ. Окончательные предложения власти и нефтекомпании обсудили на прошедшем совещании у Козака 6 июня.

Также в протоколе говорилось, что принятое правительством РФ на фоне роста цен на бензин и дизтопливо решение о снижении акцизов на них принимается "по декабрь 2018 года с учетом введения с января 2019 года компенсаторных мер в виде возвратного акциза на нефть".