ФАС просит сообщать о навязанных "Почтой России" услугах страхования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит клиентов "Почты России" сообщать службе о навязанных услугах страхования при почтовом переводе денег, сообщает ведомство в среду.

В настоящее время служба рассматривает дело в отношении "Почты России" по признакам нарушения положений закона о защите конкуренции. По версии ФАС, "Почта" навязывает дополнительные услуги страхования при почтовом переводе денег вне зависимости от волеизъявления клиента.

"В целях полного и всестороннего рассмотрения дела, в случае, если вы осуществляли почтовый денежный перевод, наложенный платеж или оплачивали коммунальные платежи в отделениях ФГУП "Почта России" в период с 27 января 2018 года по настоящее время и вам была предоставлена услуга страхования без вашего согласия, ФАС России просит направить на адрес электронной почты delo@fas.gov.ru копии чеков, подтверждающих навязывание услуги страхования: переписку с ФГУП "Почта России" в случае направления претензии по вопросу навязывания услуги страхования", — говорится в сообщении.