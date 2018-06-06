Россия изучает возможность привлечь США к суду ВТО из-за пошлин на металлы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия изучает возможность привлечения США к суду ВТО в связи с пошлинами на сталь и алюминий, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

США ввели в конце марта пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

"Мы не исключаем этого. США попали под судебные преследования отдельных стран… сейчас изучаем этот вопрос, вполне возможно, тоже будем думать над тем, чтобы привлечь США к суду ВТО по поводу пошлин на сталь и алюминий", — сказал Медведков.

Он добавил, что Россия до последнего времени продавала США сталь и алюминий на миллиарды долларов. "Для нас это важный вопрос… у нас (с основными поставщиками — ред.) общие интересы, защитить их мы можем разными способами, в том числе и через ВТО. Мы над этим сейчас активно работаем", — сказал Медведков.