США и Китай пока не смогли договориться в вопросах торговли

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США и КНР пока не договорились по торговле, заявил советник президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу.

"На данный момент сделки нет… Стороны не пришли к какому-либо решению", — сказал Кудлоу на брифинге в Белом доме.

Он подтвердил, что считает необходимым сократить по итогам сделки крупный дефицит США в торговле с Китаем.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.