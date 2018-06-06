ВТО подтвердила, что ЕС и Канада подали запрос на консультации с США

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Евросоюз и Канада подали запрос на консультации с США в рамках процесса разрешения споров в связи с новыми пошлинами Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции.

"ЕС и Канада запросили консультации в ВТО с США касательно (американских) пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия", — говорится в сообщении ВТО.

ЕС и Канада считают, что эти новые пошлины не отвечают правилам ВТО, свидетельствует релиз.

Запрос на такие консультации инициирует процедуру разрешения споров в ВТО.

США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

В пятницу источник РИА Новости в ВТО сообщал агентству, что секретариат организации получил запрос Евросоюза на консультации с США по вопросу новых пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции.