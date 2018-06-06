В Киеве пригрозили отключить коммуникации "Нафтогазу"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Киевский горсовет требует от "Нафтогаз Украины" немедленно возобновить подачу газа для восстановления горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от "Нафтогаза Украины" безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" по поставкам природного газа. Мы подготовили соответствующий запрос главе ("Нафтогаза", — Прим. ред.) Андрею Коболеву <…>. Под документом подписались председатели всех депутатских фракций ", — говорится в заявлении.

По подсчетам горсовета, из-за действий энергетической корпорации без горячей воды остаются три тысячи домов.

Заместитель мэра Владимир Прокопов, в свою очередь, заявил, что в случае отказа в отношении "Нафтогаза" могут принять санкции.

"Будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", — заявил он.

На прошлой неделе в "Нафтогазе" заявили, что не будут заключать договор о поставках топлива предприятию "Киевтеплоэнерго", ответственному за теплоснабжение города, пока администрация не погасит просроченные долги.

Сейчас долг коммунальщиков перед "Нафтогазом" составляет 4,8 миллиарда гривен, из них 2,3 миллиарда — штрафы и задолженность властей за льготные и субсидированные поставки.