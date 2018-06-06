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Экономика

Ограничение поставок "молочки" навредит рынку России, считают в Минске

18:5206.06.2018
(обновлено: 18:55 06.06.2018)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЦех розлива козьего молока на фермерском хозяйстве Дак под Минском. Архивное фотоЦех розлива козьего молока на фермерском хозяйстве Дак под Минском. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Ограничительные меры в отношении белорусской молочной продукции продиктованы протекционизмом со стороны российского регулятора, считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Работа молочного комбината. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россия ограничит ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор в среду 6 июня ввел ограничительные меры в отношении поставок белорусской "молочки" на российский рынок. В контролирующем ведомстве заявили, что ограничения носят временный характер и будут сняты после выполнения всех требований.

Минсельхоз России в свою очередь распространил сообщение, где говорится, что запрет на белорусскую молочную продукцию в промышленной упаковке положительно скажется на российском рынке и не повлияет на цены.

Дефицит и рост цен

"Мне кажется, что введенные Россельхознадзором ограничительные меры негативно повлияют на ситуацию на российском рынке и приведут к дефициту сырья", — считает Алексей Богданов.

В складывающейся ситуации рабочие места могут потерять россияне, которые трудятся на предприятиях, перерабатывающих белорусское молочное сырье.

Также запрет белорусской "молочки" приведет к увеличению ввоза аналогичной продукции из третьих стран.

Стенд с образцами молочной продукции белорусского производителя Витебское лукошко. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер Белоруссии прокомментировал вопрос поставки в Россию молока
"Свято место пусто не бывает: если на рынке искусственно образуется дефицит, его будут заполнять любыми способами. Мы проходим через такую ситуацию уже не в первый раз", — напомнил представитель белорусского Минсельхозпрода.

Все это в совокупности приведет к разогреву цен на российском потребительском рынке, поскольку остановятся предприятия, работавшие на белорусском сырье.

Абсурд и протекционизм

По мнению Богданова, ограничение, которое вводит Россельхознадзор, лишний раз подтверждает, что продукция из Белоруссии безопасная и качественная.

"Ситуация абсурдная, потому что один и тот же продукт можно ввозить в потребительской мелкой таре и одновременно нельзя ввозить в более крупной. Можно сделать вывод, что ограничения вызваны банальным протекционизмом", — уверен представитель белорусского аграрного ведомства.

Сотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Депутат: ограничение ввоза молока из Белоруссии не скажется на ценах
При этом он добавил, что это даже не защита внутреннего российского рынка, а защита интересов отдельных бизнесменов.

Ограничительные меры нарушают всевозможные правовые нормы, действующие в Евразийском экономическом союзе.

"Для чего мы тогда создавали этот союз? Зачем он нам нужен? Главы государств договариваются, а затем некоторые чиновники все это разрушают. Надеюсь, что с новым руководством российского Минсельхоза удастся наладить конструктивную работу на благо наших стран", — сказал Богданов.

Завтра в Москве состоится встреча министров сельского хозяйства Белоруссии и России, на которой будут предметно обсуждаться все острые вопросы.

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