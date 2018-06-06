Ограничение поставок "молочки" навредит рынку России, считают в Минске

МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Ограничительные меры в отношении белорусской молочной продукции продиктованы протекционизмом со стороны российского регулятора, считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Минсельхоз России в свою очередь распространил сообщение, где говорится, что запрет на белорусскую молочную продукцию в промышленной упаковке положительно скажется на российском рынке и не повлияет на цены.
Дефицит и рост цен
"Мне кажется, что введенные Россельхознадзором ограничительные меры негативно повлияют на ситуацию на российском рынке и приведут к дефициту сырья", — считает Алексей Богданов.
В складывающейся ситуации рабочие места могут потерять россияне, которые трудятся на предприятиях, перерабатывающих белорусское молочное сырье.
Также запрет белорусской "молочки" приведет к увеличению ввоза аналогичной продукции из третьих стран.
Все это в совокупности приведет к разогреву цен на российском потребительском рынке, поскольку остановятся предприятия, работавшие на белорусском сырье.
Абсурд и протекционизм
По мнению Богданова, ограничение, которое вводит Россельхознадзор, лишний раз подтверждает, что продукция из Белоруссии безопасная и качественная.
"Ситуация абсурдная, потому что один и тот же продукт можно ввозить в потребительской мелкой таре и одновременно нельзя ввозить в более крупной. Можно сделать вывод, что ограничения вызваны банальным протекционизмом", — уверен представитель белорусского аграрного ведомства.
Ограничительные меры нарушают всевозможные правовые нормы, действующие в Евразийском экономическом союзе.
"Для чего мы тогда создавали этот союз? Зачем он нам нужен? Главы государств договариваются, а затем некоторые чиновники все это разрушают. Надеюсь, что с новым руководством российского Минсельхоза удастся наладить конструктивную работу на благо наших стран", — сказал Богданов.
Завтра в Москве состоится встреча министров сельского хозяйства Белоруссии и России, на которой будут предметно обсуждаться все острые вопросы.
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