Пассажиры "Саратовских авиалиний" вернули более 21 тысячи билетов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая ранее прекратила полеты, вернули более 21 тысячи билетов, сообщил Минтранс РФ.

"По состоянию на 6 июня, пассажирами "Саратовских авиалиний" осуществлен возврат более 21 тысячи билетов на сумму свыше 134 миллионов рублей", — сообщили в ведомстве.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. В то же время пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы "Саратовских авиалиний". В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба, обсуждающего ситуацию с авиакомпанией.