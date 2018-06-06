Минтруд проработает вопрос о составлении "детского бюджета"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минтруд РФ включил вопрос о составлении "детского бюджета" в план мероприятий по "Десятилетию детства", заявил замминистра труда Андрей Пудов.

Ранее с инициативой сформировать консолидированный "детский бюджет" выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, таким образом можно будет оценить, какой объем средств тратится на решение проблем в сфере детства.

"Мы включили вопрос о составлении так называемого детского бюджета, который позволит проанализировать государственную поддержку семей с детьми", — заявил Пудов на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: "Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты детства".

Замминистра рассказал, что работа по плану "Десятилетия детства" шла на 13 площадках. В рамках пункта плана "Благосостояние семей с детьми", по словам Пудова, Минтруд прорабатывал способы обеспечения достойного уровня доходов для семей, в том числе новые пособия, которые уже внедрены с 1 января 2018 года, а также расширение масштабов оказания социальной помощи на основе соцконтракта и его приоритизации в системе мер господдержки. Также он рассказал, что Минтруд запланировал решение вопроса об алиментах на содержание детей через совершенствование механизмов контроля за исполнением судебных актов и нотариальных соглашений по уплате алиментов.

В мае прошлого года президент России подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ десятилетием детства.