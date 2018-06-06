В ФАС прокомментировали просьбы бизнеса отдать регулирование тарифов МЭР

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Просьба "Транснефти", "Новатэка" и НЛМК о передаче тарифного регулирования от Федеральной антимонопольной службы в руки министерства экономического развития означает, что антимонопольное ведомство задевает серьезные интересы бизнеса, сообщает пресс-служба ФАС.

Ранее в среду официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что "Транснефть", "Новатэк" и НЛМК направили письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с просьбой передать полномочия по тарифному регулированию министерству экономического развития.

"Когда руководители крупнейших российских компаний недовольны действиями ФАС по ревизии завышенных тарифов, сдерживанию их роста и повышению прозрачности системы и поэтому пишут председателю правительства РФ, это означает, что мы задели их серьезные интересы. Об этом необходимо помнить и тогда, когда вы неожиданно прочитаете, что ФАС России только и делает, что "преследует малый бизнес", — говорится в сообщении.

Тем не менее ФАС соглашается с тем, что бизнес имеет право высказывать свою точку зрения, а правительство примет такое решение, которое сочтет нужным.

"Безусловно, представители бизнеса имеют право высказывать свою точку зрения, в том числе по вопросу тарифного регулирования. Правительство РФ примет решение, которое сочтет необходимым. Однако, стоит отметить, что проводимая ФАС России политика "инфляция минус", которая так не нравится некоторым предпринимателям, является официальной политикой президента РФ и правительства РФ", — объясняет пресс-служба.