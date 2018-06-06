Роспотребнадзор помог составить 542 претензии к "Саратовским авиалиниям"

САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области помогли пассажирам "Саратовских авиалиний" составить 542 претензии к перевозчику для возврата средств за билеты в связи с отменой рейсов, сообщило в среду управление.
"Практическая помощь в составлении претензионного письма с требованием расторжения договора воздушной перевозки и возмещения понесенных убытков оказана уже 542 потребителям. Кроме того, организована работа телефона "горячей линии"… Поступило 475 телефонных обращений, касающихся возврата приобретенных билетов на рейсы АО "Саратовские авиалинии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с обратившимися клиентами авиакомпании поддерживается обратная связь. За помощью к специалистам Роспотребнадзора пассажиры могут обратиться как в областном управлении ведомства, так и непосредственно в здании аэропорта Саратова.
"В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата в полном объеме. А в случае отказа в удовлетворении обоснованных требований потребителей управление Роспотребнадзора по Саратовской области обратится в судебные органы с исками в защиту прав конкретных потребителей", — отмечается в сообщении.