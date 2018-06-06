Смягчение бюджетного правила невозможно, заявили в Минфине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Смягчение бюджетного правила в РФ в части изменения цены нефти, при превышении которой доходы бюджета можно направлять на расходы, невозможно, а чрезмерное наращивание внутренних займов может привести к негативным последствиям на рынке, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Изменение бюджетного правила в части структурного уровня цены на нефть невозможно, этот вопрос не обсуждается. Такое изменение приведет к снижению предсказуемости макроэкономических условий для бизнеса и граждан, поставит под угрозу возможность устойчивого достижения ориентира по инфляции, ухудшит экономику многочисленных инвестиционных проектов в различных секторах экономики", — сказал Колычев.

Такие предложения ранее неоднократно звучали в правительстве, в том числе о чрезмерной жесткости бюджетного правила, не позволяющего тратить нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше 40 долларов за баррель, говорил экс-глава Минфина, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"С точки зрения влияния на устойчивость макроэкономической конструкции изменение структурной цены на нефть — это разворот вспять реформ в макроэкономической политике. По сути это равнозначно изменению режима инфляционного таргетирования или гибкого курсообразования", — заявил Колычев.

Также, по его словам, Минфин не рассматривает дополнительное увеличение предложения государственного долга.

"В течение 2019-2024 годов планируются дополнительные заимствования в объеме 3 триллиона рублей, которые будут направлены на финансирование фонда инфраструктуры — то есть в среднем по 0,5 триллиона в год по сравнению со среднегодовыми уровнями на 2019-2020 годы, обозначенными в законе о бюджете. При этом от среднего уровня в 2017-2018 годы ежегодный объем заимствований увеличится на 100-200 миллиардов рублей", — заявил Колычев.

"Более существенное увеличение заимствований чревато серьезными негативными последствиями как для стоимости государственных заимствований и устойчивости государственных финансов, так и для доступности кредитных ресурсов для частного сектора", — подчеркнул он.