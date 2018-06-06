В Тюмени планируют внедрить систему "Нейронный город"

ТЮМЕНЬ, 6 июн — РИА Новости. Систему поддержания качества городской инфраструктуры, управляемую искусственным интеллектом, планируют внедрить в Тюмени, а затем растиражировать на другие крупные города России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

Проект "Нейронный город" был обсужден на совещании по перспективным инновационным проектам, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Предполагается, что система будет собирать данные о городской инфраструктуре и на их основе формировать список поручений по ремонту. Фактически специальную систему установят на городской транспорт, также по городу будут курсировать мобильные передвижные лаборатории с видеокамерами и системами вычисления, чтобы на борту принимать решения о необходимости ремонта и посылать готовые заявки в центр управления", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что разработчики достигли договоренности с Тюменским государственным университетом о создании лаборатории в области нейронных сетей, которая может стать кафедрой.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области, правительство региона готово поддержать проекты в сфере IT-технологий, направленные на улучшение жизни населения.

"Мы готовы обсуждать такие идеи и помогать воплощать в жизнь. В 2017 году Тюменская область работала над тем, чтобы создать в благоприятные условия для развития рынка информационных технологий. Нужно сформировать гибкую нормативную базу и механизмы, стимулирующие внедрение цифровых технологий во все сферы жизни", — сказал Моор.

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