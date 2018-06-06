В АСВ назвали сроки начала выплат вкладчикам "Русского национального банка"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону) начнутся не позднее 20 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 20 июня 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 июня", — говорится в сообщении.

Банк России с 6 июня отозвал лицензию у "Русского национального банка" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.