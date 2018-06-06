Система tax free может заработать по всей России с 2019 года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Система tax free может заработать по всей России с 2019 года после тестирования в пилотных регионах в текущем году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для повышения покупательской активности иностранных гостей, а турпоток в нашу страну растет, мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну", — сказал Мантуров, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключаются магазины других городов, принимающих ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.