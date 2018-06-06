Путин и Си Цзиньпин обсудят транспортные коридоры, сообщил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Вопросы развития международных транспортных коридоров (МТК) Приморье-1 и Приморье-2 будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"По транспортным переходам. Здесь рассчитанная позиция в том числе по объемам перевозок с нашей стороны, и есть такая же позиция со стороны китайской. Они довольно существенно пока отличаются. Я через три дня будут участвовать в переговорах Владимира Путина с Си Цзиньпином, будем еще раз ставить этот вопрос. Думаю, что там придется немножко менять конфигурацию. Но будем добиваться того, чтобы коридоры были построены", — сказал Трутнев на встрече с журналистами в рамках Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке.