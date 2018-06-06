Центробанк отозвал лицензию у "Русского национального банка"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 326-е место в банковской системе РФ.