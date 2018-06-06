ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Около 53 миллиардов рублей вложат в социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке за три года, сообщил на встрече с журналистами в рамках Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"С этого года приступаем к программе развития социальной инфраструктуры. В течение 3 лет будут проинвестированы 53 миллиарда на 153 объекта капитального строительства и 199 различных мероприятий по строительству школ, больниц, детсадов, ДК, переоборудованию училищ", — сказал Трутнев.

V Дальневосточный медиасаммит открылся в среду во Владивостоке.